MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX A LA CHAPELLE-AU-RIBOUL Place de l’Eglise La Chapelle-au-Riboul, 10 novembre 2023, La Chapelle-au-Riboul.

La Chapelle-au-Riboul,Mayenne

Le deuxième vendredi du mois, de 16h30 à 19h30, le bourg s’anime avec l’installation d’un marché de producteurs locaux..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 19:30:00. .

Place de l’Eglise

La Chapelle-au-Riboul 53440 Mayenne Pays de la Loire



On the second Friday of the month, from 4:30 pm to 7:30 pm, the village comes alive with a market featuring local producers.

El segundo viernes de cada mes, de 16.30 a 19.30 horas, el pueblo se anima con un mercado de productores locales.

Am zweiten Freitag des Monats, von 16:30 bis 19:30 Uhr, wird der Ort mit einem Markt lokaler Produzenten belebt.

