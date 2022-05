Exposition à la Maison Penanault : Glaz Morlaix, 18 mai 2022, Morlaix.

Exposition à la Maison Penanault : Glaz Maison Pénanault 10 Place Charles de Gaulle Morlaix

2022-05-18 – 2022-11-05 Maison Pénanault 10 Place Charles de Gaulle

Morlaix Finistère

Glaz : vert ou bleu ? nEn breton, le terme “glaz” désigne la couleur de la mer et, de là, la couleur du vivant. Il peut être utilisé pour décrire des néléments naturels autant verts que bleus. nCette ambiguïté confond les personnes francophones et traduit une façon de regarder le paysage et le territoire, d’un point de vue situé. nReflet du monde qui nous entoure, l’art nous donne à le (re)voir et à le (ré)interroger. Créées à partir d’expériences sensibles du territoire morlaisien, les œuvres nous racontent son patrimoine, entre espace terrestre et milieu marin, entre réalisme et imaginaire, entre lignes et formes biomorphiques ou encore entre vert et bleu. nLes Moyens du Bord et La Toute Première Fois proposent de partager et croiser les regards sur la matière eau, à travers un cycle d’ateliers tout au long de l’exposition.

informations@morlaix-tourisme.bzh +33 2 98 62 14 94

Glaz : vert ou bleu ? nEn breton, le terme “glaz” désigne la couleur de la mer et, de là, la couleur du vivant. Il peut être utilisé pour décrire des néléments naturels autant verts que bleus. nCette ambiguïté confond les personnes francophones et traduit une façon de regarder le paysage et le territoire, d’un point de vue situé. nReflet du monde qui nous entoure, l’art nous donne à le (re)voir et à le (ré)interroger. Créées à partir d’expériences sensibles du territoire morlaisien, les œuvres nous racontent son patrimoine, entre espace terrestre et milieu marin, entre réalisme et imaginaire, entre lignes et formes biomorphiques ou encore entre vert et bleu. nLes Moyens du Bord et La Toute Première Fois proposent de partager et croiser les regards sur la matière eau, à travers un cycle d’ateliers tout au long de l’exposition.

Maison Pénanault 10 Place Charles de Gaulle Morlaix

dernière mise à jour : 2022-05-12 par