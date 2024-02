Des mots des mômes Contes en balade au Manoir de Kernault Mellac, jeudi 9 mai 2024.

Une fois par an, le Manoir de Kernault devient le lieu de rencontre de mots et de mômes. C’est aussi celui d’artistes des conteurs venus d’ici et d’ailleurs. Le temps d’un après-midi, tous s’installent au cœur du parc. De loin, les voix résonnent et s’envolent jusqu’aux applaudissements.

Depuis 3 ans, afin que chacun puisse en profiter, cet événement festif et familial est rendu accessible aux personnes sourdes. La complicité qui naît alors entre l’interprète en langue des signes (LSF) et les conteurs rend ce moment unique, singulier ! Petits et grands se laissent porter et guider vers l’imaginaire jusqu’à l’heure du goûter où l’on régale les papilles des plus jeunes. Puis l’aventure reprend ! Une aventure qui dure déjà depuis 20 ans et qui réserve au public encore de beaux voyages à travers les contes.

> Programmation à venir

Dès 4 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 13:30:00

fin : 2024-05-09 18:00:00

Parc du Manoir de Kernault

Mellac 29300 Finistère Bretagne manoir.kernault@cdp29.fr

