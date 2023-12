Quand on parle du loup ! Domaine du Menez Meur Hanvec Catégories d’Évènement: Finistère

Hanvec Quand on parle du loup ! Domaine du Menez Meur Hanvec, 4 janvier 2024, Hanvec. Hanvec Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 15:45:00

fin : 2024-01-04 16:30:00 . Les loups ont disparu des Monts d’Arrée depuis plus de 100 ans. Entre mystères, croyances et peurs, ils n’ont pas une bonne réputation. Quoi de mieux que de les rencontrer en chair et en os, au domaine de Menez Meur, pour s’affranchir des on-dit… Les animateurs vous emmèneront à la découverte des deux louves qui vivent sur le domaine et répondront à vos questions sur cet animal mystérieux, sa vie à l’état sauvage, son histoire et les croyances qui l’entourent. .

Domaine du Menez Meur

Hanvec 29460 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-04 par OT LANDERNEAU – DAOULAS Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Hanvec Autres Code postal 29460 Lieu Domaine du Menez Meur Adresse Domaine du Menez Meur Ville Hanvec Departement Finistère Lieu Ville Domaine du Menez Meur Hanvec Latitude 48.3428997 Longitude -4.051117 latitude longitude 48.3428997;-4.051117

Domaine du Menez Meur Hanvec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hanvec/