Mondial Pupilles du Cap Sizun – Centre de Primelin Primelin, jeudi 9 mai 2024.

Mondial Pupilles du Cap Sizun – Centre de Primelin Primelin Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 10:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Voici plus de 30 ans que le centre de Primelin s’est investi auprès du Mondial pupilles et cette aventure qui paraissait pratiquement irréalisable et peut-être éphémère est toujours présente sur le calendrier des tournois recherchés pour leur singularité.

Depuis sa création le Mondial pupilles véhicule les valeurs de respect de l’autre, d’amitié, de non-violence dans le sport, de tolérance, de fair-play préceptes… hélas trop souvent oubliés.

Que ce rassemblement soit l’opportunité de réparer les oublis. Que chacun de nous, joueurs, dirigeants, spectateurs et parents apportent sa contribution pour que le sport, qui doit véhiculer des valeurs éducatives et morales, reste avant tout un jeu même s’il y a un gagnant et un perdant.

Centre de Primelin

« Primelin, tout au bout du Mondial ». Primelin est décidément un centre à part dans le Mondial pupilles de Plomelin. Et pas seulement pour une question géographique. Théâtre de biens des grands moments de football, de joie et d’espoir, l’enchanteur stade capiste semble avoir quelque chose de magique. Pour rejoindre le stade de Kermaléro, vous ne pouvez pas vous tromper. A peine sorti d’Esquibien, suivez les grands panneaux qui indiquent la direction et le plateau des trois jours… Une fois au bourg… prenez la route de l’Océan. Quand vous verrez la mer, vous toucherez au but ! On est un peu excentré mais on a une vue sur la mer unique… Et un stade qui fait l’admiration de tous ses visiteurs depuis 1987. »

Bienvenue donc à Primelin, bienvenue dans le Cap-Sizun, ce pays du Bout du Monde, ce pays de l’extrême et …

Extrêmement Séduisant… Par une palette de couleurs toujours changeantes qui séduit peintres et photographes.

Extrêmement Nature… Par de grandioses paysages telle la Pointe du Raz qui domine les dangereux parages de la chaussée de Sein tant redoutés des marins et au bout de ce monde la fascinante Ile de Sein.

Extrêmement Authentique… Par la richesse et la beauté d’un patrimoine historique et culturel édifices religieux, manoirs, vieilles fermes bretonnes, calvaires, fontaines, fours à goëmon…

Extrêmement Randonnées… Avec ses sentiers et sa portion du GR 34 qui longe la côte. Seul, en famille ou entre amis, à pied ou en VTT, venez profiter des bleus de l’océan ainsi que des reliefs champêtres et verdoyants de l’intérieur des terres.

Extrêmement Bord de mer… Face au grand large, le Cap-Sizun abrite de magnifiques plans d’eau, de nombreux ports abris et ports de plaisance qui permettent à tous, débutants ou initiés de s’adonner aux sports nautiques.

Notre territoire s’étend telle une presqu’île d’Est en Ouest sur 25 km et au Nord comme au Sud, c’est la mer ! Et voici près de 30 ans qu’une migration importante se déroule sur cette bande de terre lors du week-end de l’Ascension, c’est le Mondial Pupilles du Cap-Sizun .

C’est près de 2000 spectateurs les jeudis et samedis au stade de Kermaléro à Primelin, c’est près de 100 bénévoles qui vous accueilleront, c’est 80 familles d’accueil qui hébergeront tous les joueurs et dirigeants. Mais pour arriver à ce but, une période d’adolescence d’une quinzaine d’années aura été nécessaire afin que cette manifestation, qui ne concernait que la commune de Primelin, ne s’émancipe et se tourne vers toutes les communes du Cap Sizun et surtout vers les clubs locaux de ce canton (ES Beuzec, ES Mahalon-Confort, Goulien Sport, AS Plouhinec, FC Goyen , Stade Pontécrucien et FC Penn Ar Bed). C’est dans cet esprit que chaque équipe invitée est chaperonnée par un club local mais l’organisation de ce tournoi est gérée d’une façon autonome (Assoc loi 1901) par le Comité Mondial Pupilles du Cap Sizun .

Responsables du Centre de Primelin

Dominique Colin (Président) et Baptiste Velly animent (Adjoint ), un comité assurant l’organisation du tournoi à Primelin pendant les phases de qualifications. Outre le déroulement des matchs ils s’occupent aussi de l’accueil des délégations pendant ces trois jours (hébergement, restauration, animations).

Route de l’océan, kermaléro

Primelin 29770 Finistère Bretagne



