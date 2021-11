Jargeau Maison de Loire du Loiret Jargeau Exposition à la Maison de Loire : Entre terre et mer Maison de Loire du Loiret Jargeau Catégorie d’évènement: Jargeau

du mercredi 8 juin 2022 au samedi 9 juillet 2022 à Maison de Loire du Loiret

Christine GOUJON propose une série de paysages au style abstrait tout en lignes embrumées, sublimées par des reliefs créés à partir de différents pigments, dorures, cailloux, résine…..avec des couleurs plus ou moins prononcées selon l’inspiration de l’artiste. Némo SCULPTURE crée des sculptures entièrement réalisées en tôles recyclées dans un univers Marin

Voir http://www.maisondeloire.fr

