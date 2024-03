Expo photo et rencontres avec des raseteurs professionnels Arènes de vauvert Vauvert, jeudi 28 mars 2024.

Dans le cadre de la semaine des métiers du tourisme,la Mission Locale Jeunes Petite Camargue organise une exposition photo au sein des arènes de Vauvert ainsi qu’une rencontre avec deux raseteurs professionnels qui ont remporté la cocarde d’or en 2015 et 1996 (Youssef ZEKRAOUI et Ludovic ZERTI). Cet événement permettra aux jeunes et visiteurs de découvrir les traditions camarguaises, la culture de la bouvine et de s’initier à l’art du « raset » (sans taureaux). La commune de Vauvert et l’école taurine de la Petite Camargue, qui forme les futurs raseteurs, seront également présentes pour partager leur passion et leur savoir-faire. Cet événement sera une occasion unique de plonger au cœur de la culture taurine et de découvrir un métier emblématique de la région.

