Evènements 2024 musée des transports Pithiviers, samedi 18 mai 2024.

Evènements 2024 musée des transports Pithiviers Loiret

31 mars et 1er avril trains de Pâques

18,19 et 20 mai festival vapeur

18 mai au soir nuit des musées

21 et 22 septembre Journées Européennes du Patrimoine

1, 2 et 3 novembre trains d’Halloween

14, 15 et 21, 22 décembre trains du Père Noël 66 6 EUR.

Rue Carnot

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire

