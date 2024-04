Polylogue From Sila Douchy-Montcorbon, jeudi 4 avril 2024.

Polylogue From Sila Douchy-Montcorbon Loiret

Polylogue From Sila, n’est pas juste une hallucination collective, le groupe vous transmettra cette chaleur vibrante que l’on appelle le feeling. Fermez les yeux, libérez votre esprit et préparez vous, ils ouvrent les festivités de la saison 2024

Premier symptôme, vous dodelinez de la tête… Deuxième symptôme, épisode spasmodique du pied droit… les plus atteints ressentiront des frémissements du bassin qui pourraient bien les pousser à se lever… C’est le signe que le groove est là… et il va envahir Le Chant des Moutons avec la venue de Polylogue From Sila.

Le 04 Mai, on prend donc une bonne dose de soul, de jazz, de R&B pour débuter cette 10e édition de Revenons à nos moutons… attention, l’addiction n’est pas loin… 5.55.5 5.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04

fin : 2024-04-04

Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire chantdesmoutons@gmail.com

L’événement Polylogue From Sila Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2024-03-30 par OT 3CBO