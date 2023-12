Cet évènement est passé Marché à Nueil-Les-Aubiers – La Halle Esplanade Joséphine Baker Nueil-les-Aubiers Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Nueil-les-Aubiers Marché à Nueil-Les-Aubiers – La Halle Esplanade Joséphine Baker Nueil-les-Aubiers, 15 septembre 2023, Nueil-les-Aubiers. Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-15 16:30:00

fin : 2023-09-15 19:30:00 Marché esplanade Joséphine Baker tous les vendredis de 16 h 30 à 19 h 30..

Marché esplanade Joséphine Baker tous les vendredis de 16 h 30 à 19 h 30.

Marché esplanade Joséphine Baker tous les vendredis de 16 h 30 à 19 h 30. EUR.

Esplanade Joséphine Baker

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-07-26 par OT Bocage Bressuirais Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Nueil-les-Aubiers Autres Code postal 79250 Lieu Esplanade Joséphine Baker Adresse Esplanade Joséphine Baker Ville Nueil-les-Aubiers Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Esplanade Joséphine Baker Nueil-les-Aubiers Latitude 46.9459077 Longitude -0.5940647 latitude longitude 46.9459077;-0.5940647

Esplanade Joséphine Baker Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nueil-les-aubiers/