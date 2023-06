Mon quartier d’été : c’est parti ! Esplanade Jean-Marie Louvel Caen, 9 juin 2023, Caen.

Caen,Calvados

Tout au long de l’été, la Ville de Caen et ses partenaires associatifs organisent des animations familiales dans les quartiers Calvaire-saint-Pierre, Université Saint-Gilles, Saint-Jean-Eudes, Calmette et Pierre-Heuzé.

Venez participer à la grande soirée de lancement ! Au programme :De 18h30 à 22h : animationsJeux surdimensionnés en bois, atelier cirque, bulle géante, tennis de table, clown.Distribution de crêpes offertes par les conseillers de quartier Centre.Atelier maquillage.De 18h30 à 21h30 : manège à Six Byclettes, par les Saltimbrés.

« Mesdames et Messieurs, chers enfants, bienvenue en ce jour de fête sur le Manège à Six Byclettes ! De fabrication artisanale, contre quelques coups de pédales, vous le ferez tourner pour le plus grand plaisir des grands et des petits !De 18h30 à 22h30 : Dixie caravane photobooth

Dixie est une caravane Eriba Pan Familia de 1976. Elle a été restaurée et transformée en photobooth (cabine photo) spécialement pour vous !A 19h : fanfare du conservatoire

L’atelier fanfare du Conservatoire & Orchestre de Caen, dirigé par Emmanuel Héraud, propose un moment musical autour des musiques des Pays de l’Est.De 19h30 à 20h30 : Luluknet by Big up Compagnie

Luluknet c’est un karaoké, mais en mieux. C’est un karaoké avec des marionnettes.De 20h30 à 22h30 : la Tricastine, un DJ truck avec un bar à vinyles

Bar à vinyles qui comprend plus de 450 45 tours qui vont des années 1950 à 1980. Les participants peuvent puiser dans ces références pour que le DJ les diffuse.

Une restauration sur place est organisée par le comité des fêtes de la Grâce-de-Dieu. Une buvette est prévue par la Caravane des habitants du Calvaire-Saint-Pierre..

2023-06-09 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-09 . .

Esplanade Jean-Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie



Throughout the summer, the City of Caen and its associative partners are organizing family events in the Calvaire-saint-Pierre, Université Saint-Gilles, Saint-Jean-Eudes, Calmette and Pierre-Heuzé neighborhoods.

Come and take part in the big launch party! On the program:6:30pm to 10pm: entertainmentOversized wooden games, circus workshop, giant bubble, table tennis, clowning.Pancake distribution courtesy of the Centre district councillors.Make-up workshop.6:30pm to 9:30pm: Six Byclettes merry-go-round, by Les Saltimbrés.

« Ladies and gentlemen, dear children, welcome to this festive day on the Manège à Six Byclettes! It’s a handmade merry-go-round, and with just a few pedal strokes, you’ll be spinning it to the delight of young and old alike! 6:30pm to 10:30pm: Dixie caravan photobooth

Dixie is a 1976 Eriba Pan Familia caravan. It has been restored and transformed into a photobooth especially for you! 7pm: Conservatoire brass band

The brass band workshop of the Conservatoire & Orchestre de Caen, directed by Emmanuel Héraud, offers a musical experience based on the music of Eastern Europe.7:30 pm to 8:30 pm: Luluknet by Big up Compagnie

Luluknet is karaoke, only better. It’s karaoke with puppets.8:30 pm to 10:30 pm: La Tricastine, a DJ truck with a vinyl bar

Vinyl bar featuring over 450 45s from the 1950s to the 1980s. Participants can draw on these references for the DJ to play.

On-site catering is organized by the Comité des fêtes de la Grâce-de-Dieu. A refreshment bar will be provided by the Caravane des habitants du Calvaire-Saint-Pierre.

Durante todo el verano, la ciudad de Caen y sus socios comunitarios organizan eventos familiares en los barrios de Calvaire-saint-Pierre, Université Saint-Gilles, Saint-Jean-Eudes, Calmette y Pierre-Heuzé.

Participe en la gran velada de presentación En el programa:De 18.30 a 22.00 h: animacionesJuegos de madera sobredimensionados, taller de circo, burbuja gigante, ping-pong, payasos.Reparto de tortitas por cortesía de los concejales de barrio del Centro.Taller de pintura de caras.De 18.30 a 21.30 h: Tiovivo Six Byclettes, a cargo de los Saltimbrés.

« Señoras y señores, queridos niños, ¡bienvenidos al tiovivo de las Seis Byclettes en este día de fiesta! Está hecho a mano y, con unos pocos golpes de pedal, ¡lo harán girar para deleite de grandes y pequeños! De 18:30 a 22:30: photobooth de la caravana Dixie

Dixie es una caravana Eriba Pan Familia de 1976. Ha sido restaurada y transformada en un photobooth ¡especialmente para usted! 19:00 h: Banda de música del Conservatorio

El taller de brass band del Conservatoire & Orchestre de Caen, dirigido por Emmanuel Héraud, ofrece una experiencia musical basada en la música de Europa del Este.19.30 a 20.30 h: Luluknet de Big up Compagnie

Luluknet es como el karaoke, pero mejor. De 20.30 h a 22.30 h: La Tricastine, camión DJ con bar de vinilos

Un bar de vinilos con más de 450 discos de 45 años, de los años 50 a los 80. Los participantes podrán elegir entre ellos para que los pinche el DJ.

El Comité des fêtes de la Grâce-de-Dieu se encargará del catering in situ. La Caravane des habitants du Calvaire-Saint-Pierre ofrecerá un bar.

Den ganzen Sommer über organisieren die Stadt Caen und ihre Partnervereine Familienveranstaltungen in den Stadtvierteln Calvaire-saint-Pierre, Université Saint-Gilles, Saint-Jean-Eudes, Calmette und Pierre-Heuzé.

Nehmen Sie an der großen Auftaktveranstaltung teil! Auf dem Programm stehen:Von 18.30 bis 22 Uhr: AnimationenÜberdimensionale Holzspiele, Zirkusworkshop, Riesenblase, Tischtennis, Clown.Verteilung von Crêpes, die von den Bezirksräten des Stadtteils Centre angeboten werden.Schminkworkshop.Von 18.30 bis 21.30 Uhr: Karussell mit sechs Fahrrädern, von Les Saltimbrés.

« Meine Damen und Herren, liebe Kinder, willkommen an diesem Festtag auf dem Karussell mit sechs Fahrrädern! Von Hand gefertigt, gegen ein paar Pedaltritte werden Sie es zum größten Vergnügen von Groß und Klein drehen!Von 18.30 bis 22.30 Uhr: Dixie Caravan Photobooth

Dixie ist ein Eriba Pan Familia-Wohnwagen aus dem Jahr 1976. Er wurde restauriert und speziell für Sie in eine Photobooth (Fotokabine) umgewandelt!Um 19 Uhr: Blaskapelle des Konservatoriums

Der Fanfaren-Workshop des Conservatoire & Orchestre de Caen unter der Leitung von Emmanuel Héraud bietet einen musikalischen Moment rund um die Musik der osteuropäischen Länder.Von 19.30 bis 20.30 Uhr: Luluknet by Big up Compagnie

Luluknet ist Karaoke, aber besser. Es ist ein Karaoke mit Marionetten.Von 20:30 bis 22:30 Uhr: La Tricastine, ein DJ-Truck mit Vinylbar

Vinylbar mit über 450 45er Schallplatten, die von den 1950er bis zu den 1980er Jahren reichen. Die Teilnehmer können aus diesen Referenzen schöpfen, damit der DJ sie auflegt.

Ein Catering vor Ort wird vom Festkomitee der Grâce-de-Dieu organisiert. Ein Getränkestand wird von der « Caravane des habitants du Calvaire-Saint-Pierre » bereitgestellt.

Mise à jour le 2023-05-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité