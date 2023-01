La Dégringolade Espace René Descartes Availles-en-Châtellerault Catégories d’Évènement: Availles-en-Châtellerault

La Dégringolade Espace René Descartes, 25 février 2023, Availles-en-Châtellerault. La Dégringolade 25 février – 19 mars Espace René Descartes

réservations téléphonique ou billets à prendre sur place.

Rien ne va plus dans le restaurant de la famille Renard… De plus nous sommes le 16 novembre … handicap moteur mi Espace René Descartes Rue de Chemery Les Deux 86530 Availles-en-Chatellerault Availles-en-Châtellerault 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates des représentations Toutes les représentations ont lieu à Availles Espace René Descartes Samedi 25 Février 15h00 et 20h30

Organisé par l’Espérance d’Availles

Contact : 05 49 93 60 36 ou 06 08 85 79 05

Dimanche 26 Février 15h00

Organisé par le Temps Retrouvé

Contact : 05 49 93 65 88

Samedi 04 Mars 15h00 et 20h30

Organisé par les cyclos d’Availles

Contact : 06 89 30 11 52 ou 06 28 80 55 53

Dimanche 05 Mars 15h00

Organisé par la MJC d’Availles

Contact : 05 49 93 61 02

Samedi 11 Mars 15h00

Organisé par L’Ape d’Availles

Contact : 06 66 27 66 31

Samedi 11 Mars 20H30

Organisé par la MJC d’Availles

Contact : 05 49 93 61 02

Dimanche19 Mars 15h00

Organisé par ASAVIE

Contact : 05 49 93 17 77 / 06 78 89 15 30 / 06 87 35 41 12

