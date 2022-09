Conférence-débat : l’héritage de Jules Verne Espace Jeunes Anne Frank, 6 octobre 2022, Issy-les-Moulineaux.

Par Nicolas ALLARD, professeur agrégé de lettres modernes et essayiste

Initiée par le CLAVIM, le mois d’octobre est consacré à la littérature jeunesse sur le thème « Mythes et Légendes ». C’est dans ce cadre que l’Espace Jeunes Anne Frank a choisi d’évoquer Jules Verne, précurseur à travers son oeuvre de la science fiction ou de le pop culture.

La conférence « L’héritage extraordinaire de Jules Verne » vise à montrer toute l’influence exercée par l’écrivain français sur les artistes du monde entier. La littérature, le cinéma, la bande dessinée, le manga et même le jeu vidéo doivent beaucoup aux romans de l’auteur nantais. Deuxième écrivain le plus traduit au monde, Jules Verne est souvent considéré comme l’un des pères de la science-fiction. Et s’il était aussi le père de la pop culture ?

Nicolas Allard est spécialiste des littératures de l’imaginaire et des œuvres de pop culture. Il est l’auteur de Star Wars, un récit devenu légende (Armand Colin, 2017), L’univers impitoyable de Game of Thrones (Armand Colin, 2018), Dune, un chef-d’œuvre de la science-fiction (Dunod, 2020) et Les mondes extraordinaires de Jules Verne (Armand Colin, 2021).



