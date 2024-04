Exposition : Bienvenue au monde ! Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux, vendredi 26 avril 2024.

Exposition : Bienvenue au monde ! Visite privée par Gérald Vidamment Vendredi 26 avril, 10h00 Espace Andrée Chedid Sur inscription. Prix adhérent : gratuit sur inscription

Prix public : 2 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T10:00:00+02:00 – 2024-04-26T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T10:00:00+02:00 – 2024-04-26T11:30:00+02:00

Gérald Vidamment, Directeur des Prix HiP du livre de photographie francophone et rédacteur en chef du magazine Compétence Photo, vous guidera dans un périple inoubliable autour du monde, un livre à la main et sans quitter le territoire.

De l’Écosse au Japon, de Haïti au Monténégro, vous ferez, en compagnie de cet infatigable promoteur du livre-photos et d’auteurs-photographes qu’il vous fera découvrir, le tour du globe comme jamais vous ne l’auriez imaginé. Destinations improbables, civilisations insoupçonnées, cultures oubliées. Cette visite de l’exposition exceptionnelle Bienvenue au monde vous offrira l’opportunité de vous reconnecter à la planète. Que connaissiez-vous vraiment du monde ? Que retiendrez-vous de ce voyage en photographie ?

Vous pourrez en parallèle découvrir et apprécier la richesse et l’incroyable diversité de l’édition actuelle de livres photographiques.

Plus d’informations auprès de l’Office de Tourisme ou au 01 41 23 87 00

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 http://www.issy.com/espaceandreechedid https://www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid;https://www.facebook.com/espace.andreechedid/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.issytourisme.com/standard/sorties-avril/8avr26-04-26-visite-commentee-exposition-bienvenue-au-monde »}] L’Espace Andrée Chedid est une structure de la Ville d’Issy-les-Moulineaux gérée par l’association CLAVIM. Elle intervient dans les domaines de la poésie, de la culture, de la prévention et de la santé. Véritable laboratoire des idées, l’Espace Andrée Chedid s’affirme comme le lieu de métissage des savoirs et des champs disciplinaires, un espace des possibles au service du dialogue en famille et de la transmission entre les générations.

Conférences philo, rencontres poésie, expositions, spectacles jeune public, Printemps des poètes, La science se livre.

L’Espace Andrée Chedid héberge l’Espace Parent-Enfant et l’Aparté. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

visite guidée photographie