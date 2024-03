Printemps d’amour Esplanade des Constellations Issy-les-Moulineaux, samedi 27 avril 2024.

Printemps d’amour Cœurs et constellations aux Épinettes Samedi 27 avril, 15h00 Esplanade des Constellations Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T15:00:00+02:00 – 2024-04-27T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T15:00:00+02:00 – 2024-04-27T19:00:00+02:00

Printemps d’amour

Cœurs et constellations aux Épinettes

Venez en famille assister à la grande fête de quartier.

Au programme :

Un espace scénique est installé pour accueillir lectures de poèmes, danses, chants, tout l’après-midi.

Une déambulation circassienne sur échasses anime l’esplanade.

Le flashmob, fruit des répétitions des habitants, est un moment fort de cette journée festive.

De la maison de quartier jusqu’à la galerie marchande, 11 tonnelles abritent des ateliers variés : espace cocooning avec un QR code pour découvrir des histoires de vie enregistrées à la maison de retraite Lasserre et par les ateliers théâtre jeunesse du CLAVIM, ateliers manga, calligraphie, cartes pop-up, tatouages éphémères, activités manuelles, se faire prendre en photo devant les murs réalisés par le club 11/14, plantations, goûters festivités, petits et grands, familles, voisins et amis, venez participer !

Pour tout savoir sur la préparation de cette grande fête, c’est ic

Pour participer au flashmob et apprendre la chorégraphie, c’est là !

Entrée libre, en famille

Samedi 27 avril de 15h à 19h

Esplanade des Constellations Esplanade des Constellations, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://openagenda.com/maisonsdissy/events/preparation-du-printemps-damour »}, {« link »: « https://openagenda.com/maisonsdissy/events/flashmob-du-printemps-damour »}]

CLAVIM MaisonsdIssy

©freepik