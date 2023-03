Venez découvrir les artisans des métiers d’art en centre historique de Clermont-Ferrand! Espace Delille, 31 mars 2023, Clermont-Ferrand.

Venez découvrir les artisans des métiers d’art en centre historique de Clermont-Ferrand! 31 mars – 2 avril Espace Delille

Le Parcours s’étend de la rue Saint Hérem à Clermont-Ferrand à la rue du Port, rue Pascal, rue de la Treille, rue Abbé Girard.

Plusieurs artisans des métiers d’art sont installés en centre historique de Clermont-Ferrand. En effet un tailleur de pierre semi-précieuse, un luthier, un ébéniste, une maroquinière, une couturière, un horloger etc… travaillent au quotidien dans leur boutique-atelier sans que le public n’en ait forcément connaissance. A l’occasion des JEMA, ils vous feront découvrir leur métier et expliqueront des étapes de leur métier en fonction des demandes du public.

D’autres commerçants sur le Parcours vont recevoir des artisans des métiers d’art dans leur boutique afin de vous faire découvrir leur travail. Des espaces dans leur vitrine et dans leur boutique seront mis à disposition. Ainsi des métiers d’art seront présents dans des lieux inattendus.

Au final, tout au long du Parcours vous allez découvrir une partie de la diversité des activités qui font partie des métiers d’art. Les matières premières : bois, métal, cuir, verre, terre se transforment sous les mains des artisans des métiers d’art, chacun à sa façon.

Les métiers d’art sont des métiers de passion et il faut « OSER » venir les découvrir et pousser les portes des boutiques !

Espace Delille 41 rue du Port CLERMONT FERRAND Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://espacedelille.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/EspaceDelille »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/espacedelille »}, {« type »: « email », « value »: « espacedelille@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0679594632 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

ébéniste maroquinière

espace delille