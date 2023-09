LA FORÊT MILLÉNAIRE – WAI WAI Espace culturel du Mil’lieu La Grigonnais, 16 décembre 2023, La Grigonnais.

La Grigonnais,Loire-Atlantique

BD-Concert proposée dans le cadre du dispositif Traverses en partenariat avec Musique et Danse en Loire-Atlantique.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Espace culturel du Mil’lieu Rue de la Scierie

La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire



BD-Concert offered as part of the Traverses program in partnership with Musique et Danse en Loire-Atlantique

BD-Concert en el marco del programa Traverses en colaboración con Musique et Danse en Loire-Atlantique

Comic-Konzert, das im Rahmen des Projekts Traverses in Zusammenarbeit mit Musique et Danse en Loire-Atlantique angeboten wird

