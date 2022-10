» Internet associatif : c’est possible avec tetaneutral.net » par Laurent GUERBY Espace Conférence Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

» Internet associatif : c’est possible avec tetaneutral.net » par Laurent GUERBY Espace Conférence, 14 octobre 2022, Albi. » Internet associatif : c’est possible avec tetaneutral.net » par Laurent GUERBY Vendredi 14 octobre, 18h30 Espace Conférence L’internet est composé d’un ensemble d’opérateurs de toutes formes et tailles, et certains d’entre eux sont des associations loi 1901 comme tetaneutral.net en Occitanie. Espace Conférence 9 place Edmond Canet 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://tetaneutral.net »}] Laurent GUERBY est ingénieur télécom actuellement en poste à IMT Mines Albi et cofondateur de l’association tetaneutral.net qui est un fournisseur d’accès internet associatif depuis 2011. Il vous présentera le fonctionnement général de l’internet, ses enjeux sociaux et économiques, et comment une poignée de personnes motivées peuvent créer ensemble leur petit morceau d’internet avec le respect de la liberté d’expression via la neutralité du net ainsi que de la vie privée.

Il répondra avec plaisir à vos questions sur ce sujet passionnant. Web : https://tetaneutral.net

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T18:30:00+02:00

2022-10-14T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Espace Conférence Adresse 9 place Edmond Canet 81000 Albi Ville Albi lieuville Espace Conférence Albi Departement Tarn

Espace Conférence Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

» Internet associatif : c’est possible avec tetaneutral.net » par Laurent GUERBY Espace Conférence 2022-10-14 was last modified: by » Internet associatif : c’est possible avec tetaneutral.net » par Laurent GUERBY Espace Conférence Espace Conférence 14 octobre 2022 Albi Espace Conférence Albi

Albi Tarn