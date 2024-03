Voyage musical avec Accords voix baroques Eglise de La Madeleine Albi, samedi 4 mai 2024.

Voyage musical avec Accords voix baroques Le chœur Accords voix baroques qui réunit une quarantaine de chanteurs accompagnés par un ensemble de sept musiciens jouant sur des instruments anciens. Samedi 4 mai, 20h30 Eglise de La Madeleine 16€. Prévente 13€ Étudiant 10€ Gratuit – de 12 ans

Pour fêter les dix ans d’existence de l’ensemble, ils présenteront un programme anniversaire composé de pièces musicales, allant du recueillement le plus délicat jusqu’à la virtuosité et l’exubérance propre au baroque.

Un voyage musical en Europe du Nord avec D. Buxtehude, en Angleterre avec M. Greene et jusqu’en Italie avec A. Caladara mais aussi une escale au cœur d’une œuvre inédite du maître vénitien B. Galuppi : Dixit Dominus en Sib Majeur

Eglise de La Madeleine rue de la Madeleine 81000 Albi

