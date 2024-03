Stage de création d’un séchoir ou déshydrateur solaire 7 rue du mas de bories, Albi Albi, samedi 11 mai 2024.

Stage de création d’un séchoir ou déshydrateur solaire Prenez le temps d’une journée pour réaliser votre rêve! Aidé par un ébéniste professionnel, vous repartirez avec votre séchoir solaire! I 11 mai – 21 septembre, les samedis 7 rue du mas de bories, Albi Il s’agit d’une journée conviviale où vous pouvez venir à deux pour un même projet ;) Tarifs: séchoir, taille unique 460 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-11T08:30:00+02:00 – 2024-05-11T19:00:00+02:00

Fin : 2024-09-21T08:30:00+02:00 – 2024-09-21T19:00:00+02:00

Afin de faire connaissance, la journée débute par un petit déjeuner maison: café, thé, infusion et assortiment de petits en-cas.

La matinée commence par quelques explications et nous entamons rapidement le montage.

Nous utilisons des perceuses, visseuses, marteaux, agrapheuses, colle vinylique, peinture noire naturelle.

Nous faisons une pause d’une heure environ dans la cuisine de l’atelier. Chacun sort son repas et le partage ainsi que la bonne humeur sont à l’honneur.

En fin de repas, mon épouse qui organise des cours de cuisine crue, nous apporte quelques desserts afin de nous donner un aperçu de sa spécialité.

L’après-midi est toujours bien remplie car les opérations sont nombreuses. Chaque stagiaire va à son rythme et l’entraide est au rendez-vous.

La journée se termine aux alentours de 19 h, et s’échelonne en fonction de l’avancement de chacun.

Tout le monde est heureux de finir et de repartir avec sa réalisation sous le bras!

Vous pouvez également faire cadeau d’un stage à un proche, nous vous adresserons un « bon pour stage » personnalisé «

Faites un pas vers l’autonomie et un geste pour la planète, optez pour le solaire ;)

7 rue du mas de bories, Albi 7 rue du mas de bories, Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.les-sens-du-bois-ebenisterie.com »}, {« type »: « email », « value »: « thierryfougere@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 52 57 53 04 »}]

séchoir cuiseur solaire

Possibilité de déshydrater les fruits, les légumes, les plantes, les graines…vive la conservation sans énergie ;)