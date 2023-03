Portes Ouvertes Epitech Technology à Rennes Epitech Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Portes Ouvertes Epitech Technology à Rennes Epitech Rennes, 1 avril 2023, Rennes. Portes Ouvertes Epitech Technology à Rennes Samedi 1 avril, 09h30 Epitech Rennes Entrée gratuite sur inscription Pourquoi attendre mai pour faire ce qu’il vous plaît ? L’école d’informatique Epitech Technology à Rennes vous ouvre ses portes pour une journée de découvertes le samedi 1er avril 2023, de 9h30 à 13h, et vous présenter ses deux cursus de formation. Découvrez notre Programme Grande École :

– Accès post-bac pour un cursus amenant à un Bac +5

– Échanges avec les étudiants actuels et anciens ainsi que les équipes

– Présentation de projets étudiants et de notre pédagogique

– Visite du campus

Inscriptions pour ce programme sur https://swll.to/JPOERPGE Découvrez nos MSc Pro :

– Accès après un Bac +2/3 pour un cursus amenant à un Bac +5

– Conditions d’admission, pédagogie et modalités d’alternance

– Visite du campus

– Échange avec les apprenants, des Alumni et les équipes

– Présentation des spécialisations : IA, IoT, Cybersécurité, Cloud, VR, Big Date et Business & Technology Management

Inscriptions pour ce programme sur https://swll.to/JPOERMSc Chez Epitech Technology, nous croyons que l’apprentissage ne se limite pas à la théorie, mais qu’il se concentre également sur la pratique. Nous sommes convaincus que notre école offre une expérience d’apprentissage unique et nous sommes impatients de vous la montrer. Alors ne manquez pas cette occasion de découvrir Epitech Technology à Rennes et de décider si nous sommes la bonne école pour vous. Epitech Rennes 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Rennes 35000 Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.epitech.eu/fr/agenda/ »}] [{« link »: « https://swll.to/JPOERPGE »}, {« link »: « https://swll.to/JPOERMSc »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

