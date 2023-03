Europa’ table EMPT – Ecole de Paris des Métiers de la Table Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Europa’ table EMPT – Ecole de Paris des Métiers de la Table, 29 mars 2023, Paris. Europa’ table Mercredi 29 mars, 12h30 EMPT – Ecole de Paris des Métiers de la Table Sur inscription Dans le cadre du projet « Europa’ table » initié par la Fédération Française des Maisons de l’Europe et en partenariat avec EPMT – Ecole de Paris des Métiers de la Table, nous vous proposons une rencontre pour présenter la stratégie européenne « De la ferme à la table » et notamment en ce qui concerne les objectifs européens en matière de l’agriculture biologique. Rencontre et échanges avec un représentant de la Commission européenne et Jean-Marie LENFANT un agriculteur et président « Bienvenue à la ferme » à la Chambre d’Agriculture – France La rencontre sera précédée d’un déjeuner – 12h30 à 14h30 – préparé avec les produits bios et en circuit court par les apprenties et apprentis de l’EPMT dans le restaurant d’application de l’école. Réservation du déjeuner (20€) sur le premier lien. Cet évènement aura lieu a l’EMPT, pas a la maison de l’Europe de paris. Merci de ne pas venir a la maison de l’Europe. L’événement aura lieu à : EPMT – Ecole de Paris des Métiers de la Table 17, rue Jacques Ibert 75017 Paris les Inscriptions à la conférence sont obligatoires, dans la limite des places disponibles sur le 2ème lien. Plus d’information sur www.paris-europe.eu Evénement organisé dans le cadre des activités du Europe Direct. EMPT – Ecole de Paris des Métiers de la Table 17 Rue Jacques Ibert Paris 75017 Quartier de la Plaine-de-Monceau Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.euresto.com/?key=$24nl8xRhZvUI »}, {« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/3KxFTqY »}] [{« link »: « http://www.paris-europe.eu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

