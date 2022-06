Embarquement immédiat pour l’afrique ! Champagney Champagney Catégories d’évènement: Champagney

Haute-Saône Elodie, l’animatrice, proposera un conte ivoirien de Fatou Keita intitulé « Le petit garçon bleu » aux enfants âgés de 4 à 10 ans.

Uniquement sur inscription (Places limitées).

