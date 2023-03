Elodie Poux – Le Syndrome du Papillon (Tournée) L’ESCALE, 25 novembre 2023, MELUN.

Elodie Poux – Le Syndrome du Papillon (Tournée) L’ESCALE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:15 (2023-04-21 au ). Tarif : 35.0 à 40.0 euros.

Mairie d’Epinay-sur-Seine (1-PLATESV-R-2020-006421/006423 ; 2-D-2022-005275;3-R-2020-006417) PRESENTE ce spectacle. Après son premier spectacle, Le Syndrome du Playmobil, qui a reçu non moins de 33 prix dans 23 festivals d’humour, Elodie Poux revient en force avec Le Syndrome du Papillon. L’occasion pour elle d’évoquer son passage d’animatrice périscolaire à humoriste, sorte de chenille sortant de sa chrysalide. Au programme : su stand up enlevé, des personnages quelque peu perturbés, une énergie débordante et un humour qui atomise tout ce qui pourrait être mignon (enfants et chatons inclus). Pour avoir un aperçu de sa vivacité d’esprit et de sa tendance à aller toujours un peu trop loin, retrouvez ses chroniques dans l’émission La Revue de presse sur Paris Première, également disponibles en ligne Elodie Poux Elodie Poux

L’ESCALE MELUN Avenue de la 7ème division Seine-et-Marne

