Côte-d’Or Après une première édition réalisée avec succès où vous étiez nombreux à applaudir JOACHIM GARRAUD, DJ GETDOWN, AXEL PAEREL, THEO ET ALEX, LUKAS ROLIWSKI ! Venez admirer la performance de SOUND OF LEGEND, ADRIEN TOMA, PAIRPLEX, HASTRO, E-TARIO, LEO BJN sur scène le 2 juillet 2022 à partir de 14h . Nouveau show lumière et plein d’autre surprise au rendez-vous !!! https://www.helloasso.com/associations/eklor-production/evenements/electrosaone-2022?fbclid=IwAR0j0GFDZugYNH2roSSETNewEt1kwePCqT6zckpobvcHNjNw76kfG6eUNd0 Après une première édition réalisée avec succès où vous étiez nombreux à applaudir JOACHIM GARRAUD, DJ GETDOWN, AXEL PAEREL, THEO ET ALEX, LUKAS ROLIWSKI ! Venez admirer la performance de SOUND OF LEGEND, ADRIEN TOMA, PAIRPLEX, HASTRO, E-TARIO, LEO BJN sur scène le 2 juillet 2022 à partir de 14h . Nouveau show lumière et plein d’autre surprise au rendez-vous !!! Auxonne

