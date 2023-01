EGLISES OUVERTES- MARSAL- COLLEGIALE SAINT-LEGER Marsal Marsal Marsal Catégories d’Évènement: Marsal

Moselle

Moselle Marsal Eglises Ouvertes est un réseau de plus de 425 édifices religieux ouverts et accueillants au cœur de l’Europe.

L’édifice frappe par ses grandes dimensions et ses traits caractéristiques de l’art roman en Rhénanie. C’est un des rares exemples de ce type en Moselle. La façade massive est flanquée de deux tours de hauteurs différentes. Sa décoration relève d’une facture très ancienne avec un portail roman du 12° siècle. Ouvert à partir de 10h le matin. Visite commentée sur réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois au 03 87 01 16 26. mairie@marsal-grandest.fr +33 3 55 14 01 23 https://openchurches.eu/fr/edifices/leger ccs

