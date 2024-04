UN DIMANCHE DE FÊTE À LA CAMPAGNE route de Dolving Haut-Clocher, dimanche 5 mai 2024.

Le Champ du ver luisant vous propose toute une palette d’animations tout au long de la journée :

– 10h : démonstration de traction animale

– 10h30 : chasse au trésor pour découvrir la ferme

– 10h30/14h/16h : atelier cuisine créative avec dégustation, proposée par une aromatologue sur réservation (06 28 56 23 12 25€/personne)

– 14h : parrainer votre jack be little et RDV en octobre pour récupérer votre courge atelier plantation

– 14h30 : chants des légumes avec Francis au piano

– 15h et 17h : concert de Sandro Lorier (guitare manouche)

– 16h : sketch par les woofers et amapiens

+ tout au long de la journée : balades avec les ânes, découverte des petits animaux de la contrée des minis, vente de légumes, fruits, conserves de fruits et légumes, jus de pommes, plants, produits laitiers, viande de bœuf, agneau, poulet et œufs.

Restauration : repas bio et local le midi sur réservation par mail. Bar à jus de fruits, légumes frais, tapas aux légumes, food truck, bar à bières.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

route de Dolving Champ du Ver Luisant

Haut-Clocher 57400 Moselle Grand Est lechampduverluisant@gmail.com

