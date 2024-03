VIDE-GRENIERS DE GUNTZVILLER Guntzviller, dimanche 5 mai 2024.

Guntzviller organise son 3e vide-greniers ! RDV autour de l’église. Buvette, restauration et pizza-flamms. Organisé par la Commune de Guntzviller et l’Association Parents Arzviller-Guntzviller. Renseignements et réservations auprès de Rémi Desbois au 06 11 39 40 16 ou Laurent Schlernitzauer au 06 51 66 91 24.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-05-05 06:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

rue des Écoles

Guntzviller 57405 Moselle Grand Est

L’événement VIDE-GRENIERS DE GUNTZVILLER Guntzviller a été mis à jour le 2024-03-13 par OT PAYS DE PHALSBOURG