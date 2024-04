CONCERT DE GALA ARSENAL Grande Salle Metz, dimanche 5 mai 2024.

Dimanche

L’Harmonie de Montigny-lès-Metz compte quarante-cinq musiciens, placée sous la présidence de Gilles LALLEMAND. Elle est dirigée par Nathalie LALLEMAND professeur diplômée d’état. L’harmonie assure une dizaine de services par an: principalement sous forme de concerts, d’échange avec d’autres sociétés musicales, en France et à l’étranger.

L’orchestre a une grande et belle renommée dans la région pour la belle qualité de ses concerts.

Programme du concert de gala

Compositions des grands noms du cinéma Williams, Zimmer, Franglen; Grands classiques Marquez…

Compositions des grands noms pour Orchestre d’harmonie De Haan, Houben;

Une ouverture du compositeur portugais Alfonso Alves;

Danzon n° 2 de Arturo Marquez;

Pearl Harbor de Hans Zimmer ;

Dance into the sun de Kevin Houben;

Bandwagon une jolie marche anglaise de Philip Sparke;

The Olympic Célébration de John Williams;

La musique du film le troisième homme;

Virginia de Jacob de Haan,

La musique d’Avatar 2 le chemin de l’eau…

Les meilleures chansons de Ed Sheran,

Permanences de Billetterie

Samedi 27 avril de 13H à 18H à l’Arsenal à Metz

Samedi 4 mai de 14H à 17H salle Genvrin,

73 rue de Pont Mousson à côté de la salle Europa)

à Montigny

Dimanche 5 mai de 14H à 15H30 à l’Arsenal à Metz.

BILLETTERIE INTERNET:

Site Internet www.harmoniemontigny.fr

Page Facebook harmonie de Montigny les MetzTout public

12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 16:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

ARSENAL Grande Salle 3 avenue Ney

Metz 57000 Moselle Grand Est

