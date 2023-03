CONCERT « AUBADES POUR DES OISEAUX » PAR L’AMUSETTE BAROQUE Église Saint-Pierre, 2 avril 2023, René René.

CONCERT « AUBADES POUR DES OISEAUX » PAR L’AMUSETTE BAROQUE

Place de l’Église Église Saint-Pierre René Sarthe Église Saint-Pierre Place de l’Église

2023-04-02 15:30:00 – 2023-04-02 17:30:00

Église Saint-Pierre Place de l’Église

René

Sarthe

René .

L’Amusette Baroque propose un itinéraire musical double qui fait entrer en résonance le menuet et la valse, la pavane et le tango. Notre répertoire comprend des pièces baroques et préclassiques de Destouches, Purcell, Vivaldi, Telemann, Gluck, ainsi que quelques refrains incontournables du répertoire populaire de l’accordéon adaptés spécialement pour la formation insolite flûte et accordéon. Le point commun de ces deux répertoires à première vue dissemblables est l’esprit de fête, de réjouissance insufflé par le rythme de la danse, qu’elle soit de cour ou bien de caboulot. La flûte, par moment, laisse la place au chant avec quelques morceaux choisis dans les répertoires de la mélodie et de la chanson.

Au contact de la Grande Musique, le sulfureux accordéon semble transfiguré. La flûte hésite entre rester noble ou laisser chanter ses racines populaires. Les deux instruments se mêlent en un harmonieux et surprenant duo.

L’Amusette Baroque est composée des musiciens : Jean-Christophe Hurtaud flûtes, voix – Michel Glasko, accordéon.

De nombreux compositeurs ont tenté par leur Art d’imiter – mieux encore d’évoquer la nature et de traduire en musique les gazouillis et diverses roucoulades de nos amis de la forêt. Une flûte, un accordéon et quelques cordes vocales se proposent de vous faire découvrir ce surprenant répertoire en un programme surprise qui va de l’ancestrale tradition japonaise à la musique contemporaine la plus pointue… et, peut-être même pousserons-nous le voyage jusqu’à la valse musette… Vivaldi, Saint-Saëns, Emile Prud’Homme, Vincent Scotto se retrouvent ainsi réunis dans cet étonnant concert champêtre.

Entrée et participation libres, au bénéfice de nos actions dans les villages

Informations à sarthe@horssaisonmusicale.fr, sur www.horssaisonmusicale.fr et au 06 63 22 28 81

Couperin, Vivaldi, Saint Saëns… au programme de votre après-midi

sarthe@horssaisonmuicale.fr +33 6 63 22 28 81 http://www.horssaisonmusicale.fr/

Église Saint-Pierre Place de l’Église René

dernière mise à jour : 2023-03-15 par