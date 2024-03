Ecposition Affiches de poésie « Bleu du ciel » Tulle, mardi 5 mars 2024.

Ecposition Affiches de poésie « Bleu du ciel » Tulle Corrèze

Exposition affiches de poésie « Bleu du ciel » Hors série Ouvert mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 18h00 Mercrrdi et samedi de 10h00 à 18h00 Fermeture le lundi et le dimanche – EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05

fin : 2024-03-30

Médiathèque

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Ecposition Affiches de poésie « Bleu du ciel » Tulle a été mis à jour le 2024-03-09 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze