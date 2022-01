Duo Tchalik Gien, 30 janvier 2022, Gien.

Duo Tchalik Gien

2022-01-30 – 2022-01-30

Gien Loiret

Le quatuor Tchalik était l’invité des 8ème Jeux d’eau en 2021. 4 frères et sœurs qu’on peut désormais entendre sur les plus grandes scènes en France et à l’étranger. Il manquait dans cette fratrie un chaînon : Dania, le pianiste. C’est chose faite avec ce duo piano-violon. Les albums enregistrés par les deux frères (« Europe 1920 » et « Le Violon de Proust ») ont été acclamés par la critique française et internationale. C’est avec un plaisir gourmand et partageur que les deux musiciens explorent dans leurs moindres recoins la musique au temps de Proust (1871-1922), une musique pleine de profondeur, d’élégance et d’imagination, comme en témoignent les œuvres au programme de ce concert.

Billetterie disponible à l’office de tourisme.

Duo Tchalik, Dania au piano et Gabriel au violon à l’auditorium

rmgien@yahoo.fr +33 6 26 18 65 16

RMG

Gien

