Du côté de Molière Le conservatoire s’invite … à Blossac Changement de lieu . Le Nouveau Théâtre Châtellerault, samedi 30 mars 2024.

Du côté de Molière Le conservatoire s’invite … à Blossac Changement de lieu . Le Nouveau Théâtre Châtellerault Vienne

Festival du conservatoire où musique, danse et théâtre partagent la scène (mais pas que !).

Esthétiques d’hier et d’aujourd’hui … petits et grands vous proposent un programme riche et varié, dans un écrin haut en couleurs !

### _**19h au Nouveau Théâtre**_

Les élèves de la classe de 6ème à horaires aménagées théâtre du Collège Descartes s’emparent de certains personnages de Molière comme Harpagon l’avare suspicieux, La Flèche, le valet malicieux ou M. Jourdain et ses aspirations bourgeoises pour vous emmener à la découverte de leurs premiers pas sur scène .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 19:00:00

fin : 2024-03-30 20:00:00

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Du côté de Molière Le conservatoire s’invite … à Blossac Changement de lieu . Châtellerault a été mis à jour le 2024-03-14 par ACAP