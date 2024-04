Born to ride au Cinéma Cornay Cinéma Cornay Loudun, dimanche 28 avril 2024.

Born to ride au Cinéma Cornay Cinéma Cornay Loudun Vienne

Le Lions Club de Loudun organise la projection d’un film documentaire sur le thème du handicap sportif au travers une course cycliste la Born to Ride .

Récompensé 13 fois, ce récit passionnant nous emmène progressivement dans l’univers de Sébastien Bichon au mental hors du commun et au parcours sportif exceptionnel dont les origines remontent à l’accident, l’instant charnière qui écrit son destin, avant de nous immerger dans une course folle au cœur de la diversité des campagnes françaises.

Présence de Grenouilles Production avec Gildas Nivet, Tristan Guerlotté et de l’acteur/auteur Sébastien Bichon. .

Début : 2024-04-28 17:00:00

fin : 2024-04-28

Cinéma Cornay 13 Rue de l’Abreuvoir

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

