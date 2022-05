DOMINIQUE A Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

DOMINIQUE A Le Mans, 6 décembre 2022, Le Mans.

Salle Jean Carmet 5 boulevard d'anjou Le Mans

2022-12-06 20:30:00

Le Mans Sarthe EUR 20 30

Voilà 30 ans que Dominique A officie sur la scène francophone. Bientôt son 14e album studio verra le jour et il viendra le présenter sur la scène de la salle Jean Carmet le 6 décembre 2022, un rendez-vous à ne surtout pas manquer.

