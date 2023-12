FESTIVAL DÉTOURS DE CHANT DIVERS LIEUX Toulouse, 23 janvier 2024 07:00, Toulouse.

Le festival de chanson francophone niché au cœur de l’hiver à Toulouse est de retour ! 22 salles pour vous accueillir, pour partager la chanson, pour se laisser aller et pour voguer sur une autre planète..

2024-01-23 fin : 2024-02-03 . EUR.

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The French-language chanson festival nestled in the heart of winter in Toulouse is back! 22 venues to welcome you, to share the song, to let go and to sail on another planet.

Vuelve el festival de la chanson francófona en pleno invierno de Toulouse 22 lugares para recibirle, compartir la canción, dejarse llevar y navegar por otro planeta.

Das Festival für französischsprachige Chansons im Herzen des Winters in Toulouse ist wieder da! 22 Säle, um Sie zu empfangen, um das Chanson zu teilen, sich gehen zu lassen und auf einem anderen Planeten zu segeln.

