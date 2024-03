FERMALYS 2024 10ème anniversaire du Marché des Producteurs Salle de la Gravette Saint-Lys, mercredi 1 mai 2024.

Chaque 1er mai, Art, Culture & Patrimoine organise son salon des producteurs : FERMALYS.

RDV mercredi 1er mai à la Gravette avec une trentaine de producteurs régionaux. Mercredi 1 mai, 09h00 Salle de la Gravette Entrée & parking gratuits

Chaque 1er mai depuis 10 ans, Art, Culture & Patrimoine organise son salon des producteurs locaux : FERMALYS.

Ces professionnels vous offriront une palette variée de leur production : canard et foie gras miel, croustades traditionnelles, pâtes alimentaires, produits maraichers, fromages de brebis et chèvre, lessives & savons, cafés, Champagne, produits de la ferme, pâtisseries à l’indice glycémique bas, la noisette en tous ses états, confitures, pâtes à tartiner & pain d’épices, Pour l’apéritif Le Quercy des Iles., agneau, huile d’olive et dérivés, vins Fronton, escargots, floc, Armagnac, vins blancs & rouges, vins de Gaillac, safran & pruneaux, plantes fleuries, rosiers & muguet, articles zéro déchet cousus main, fraises asperges & tomates, vins Côtes de Gascogne, bières,

Une belle occasion de connaître de nouveaux métiers et savoir-faire dans l’art de la tradition.

Sur place, une restauration et une buvette sont prévues pour votre agrément.

Nous vous attendons nombreux. Le meilleur accueil vous sera réservé – Entrée & parking gratuits.

Salle de la Gravette 10 rue de la gravette, 31470 saint lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie

ACP / Denis Peyard