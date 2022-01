Dîner « Truffe pour tous » Andiran Andiran Catégories d’évènement: Andiran

Lot-et-Garonne

Dîner « Truffe pour tous » Andiran, 4 février 2022, Andiran. Dîner « Truffe pour tous » Salle des fêtes Rue du Chemin de Ronde Andiran

2022-02-04 20:00:00 – 2022-02-04 Salle des fêtes Rue du Chemin de Ronde

Andiran Lot-et-Garonne Andiran Les trufficulteurs du Lot-et-Garonne vous convient dans le cadre des Semaines de la truffe en Albret au Dîner « La Truffe pour tous », animée par les Musikanten, le vendredi 4 février à 20h à la salle des fêtes d’Andiran !

Menu à la truffe : assiette d’huîtres avec ses toasts truffés, émincée de chapon sauce suprême à la truffe, délice de l’escargot avec son brie truffé, dessert à la truffe, vin non compris. 25 euros/personne.

Salle des fêtes Rue du Chemin de Ronde Andiran

