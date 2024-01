Diffusion de films avec casques de réalité virtuelle Médiathèque Violette Leduc Paris, vendredi 3 mai 2024.

Le vendredi 03 mai 2024

de 15h00 à 18h30

.Tout public. gratuit

Les films à 360 degrés permettent au spectateur de s’immerger dans une scène à l’aide d’un casque de réalité virtuelle. Venez découvrir trois courts métrages proposés par Diversion cinéma.

À l’occasion du festival NUMOK 2024, consacré à l’intelligence artificielle, et dans le cadre d’un partenariat avec Diversion cinéma, venez découvrir trois films en réalité virtuelle : I,

Philip, I saw the future, et Recording Entropia.

Des casques VR (Virtual Reality) seront mis à votre disposition.

Entrée libre.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020

DR Diffusions de films avec casques VR