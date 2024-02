DIANE SEGARD PARADES Vias, samedi 23 mars 2024.

DIANE SEGARD PARADES Vias Hérault

Après trois ans à développer des personnages névrosés en vidéo sur les réseaux sociaux, Diane Segard monte sur scène avec eux pour le plus collectif des seuls en scène.

Comment monter sur scène seule quand on est plus autruche que paon ? Quand on flippe à mort ? En créant des personnages portant en eux l’hilarante tragédie quotidienne d’être soi et en les laissant parler pour nous. Même si eux aussi flippent

à mort. Comme vous quand vous avez peur de mal éduquer votre enfant, de finir seul avec une boite de raviolis ou de ne pas aller assez voir votre grand mère à l’Ehpad. Et du coup on a tous les fesses qui font bravo, et du coup c’est rigolo, enfin j’espère que ça va vous faire rire… Maintenant j’angoisse. Bref, c’est un spectacle pour se dire que tout ira bien. Mais passez voir votre grand-mère à l’Ehpad avant de venir, quand même. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-23

41 Avenue de Béziers

Vias 34450 Hérault Occitanie billeteriespectacle@ville-vias.fr

