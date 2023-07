Des histoires originales, Oli en concert Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Des histoires originales, Oli en concert Maison de la Radio et de la Musique Paris, 1 juin 2024, Paris. Le samedi 01 juin 2024

de 14h30 à 15h30

Le samedi 01 juin 2024

de 11h00 à 12h00

.Public enfants adolescents. A partir de 4 ans. payant De 8 à 10€. Rendez-vous au Studio 104 pour un concert symphonique avec l’Orchestre philharmonique de Radio France. Vous connaissez maintenant «Oli en concert », la série musicale de concerts et podcasts d’après «Une Histoire et… Oli » de France Inter ? Des auteurs et des compositeurs qui mettent tout leur talent en commun pour vous concocter des histoires musicales uniques ? Dans une belle ambiance recréée de studio de radio, vous retrouverez sur scène les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France pour des histoires complètement originales. GREGOIRE HETZEL musique originale

MARIE MODIANO texte original et récitante

ERIC-EMMANUEL SCHMITT texte original et récitant

Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

GREGOIRE HETZEL claviers Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-jeune-public/des-histoires-originales/oli-en-concert contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228877640782

