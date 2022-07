Des années folles aux années Yéyés Dondas Dondas Catégories d’évènement: Dondas

Lot-et-Garonne Dondas 15 15 EUR Des années folles aux années Yéyés. Au programme de la journée :

09h : accueil café à la guiguette

10h : balade à la découverte d’une miellerie

12h : apéritif suivi d’un repas champêtre

15h : passez un certificat d’étude de 1933

17h : défilé Pin-Up

19h : repas du G.I (soldat US) : hamburger/frites suivi d’une soirée Yéyé Et toute la journée :

exposition 1929/1939 (la crise de 1929, la loterie nationale, les congés payés)

jeux pour enfants

exposition 1939/1945 (présence d’un char Sherman, campement allemand)

