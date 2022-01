Dédicace de Roger Évano Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Dédicace de Roger Évano Lannion, 29 janvier 2022, Lannion. Dédicace de Roger Évano Librairie Gwarlan 19 rue du chapelier Lannion

2022-01-29 – 2022-01-29 Librairie Gwarlan 19 rue du chapelier

Lannion Côtes d’Armor Lannion Roger Évano a dans sa vie milité dans plusieurs partis et organisations de gauche. Aujourd’hui, inquiété par les futures élections, il publie un ouvrage, une « Lettre à une gauche déboussolée » (éditions Thebookedition). Aux yeux de l’auteur, les partis de gauche ne semblent actuellement rechercher qu’à être le premier de leur camp parmi les perdants. Roger Évano appelle à une refondation politique et intellectuelle afin d’offrir une alternative au néo-libéralisme. +33 2 96 37 40 53 Roger Évano a dans sa vie milité dans plusieurs partis et organisations de gauche. Aujourd’hui, inquiété par les futures élections, il publie un ouvrage, une « Lettre à une gauche déboussolée » (éditions Thebookedition). Aux yeux de l’auteur, les partis de gauche ne semblent actuellement rechercher qu’à être le premier de leur camp parmi les perdants. Roger Évano appelle à une refondation politique et intellectuelle afin d’offrir une alternative au néo-libéralisme. Librairie Gwarlan 19 rue du chapelier Lannion

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Librairie Gwarlan 19 rue du chapelier Ville Lannion lieuville Librairie Gwarlan 19 rue du chapelier Lannion

Lannion Lannion https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/