Deuxième édition du Printemps des Ateliers & Galeries Art’Dinan Place d’Abstatt Dinan, samedi 4 mai 2024.

Forte de son succès de l’an dernier, avec une très belle fréquentation d’environ 3500 visiteurs, l’association Art’Dinan renouvelle son événement Le Printemps des Ateliers & Galeries .

Avec le soutien de la Ville de Dinan qui lui confie à nouveau le cadre privilégié de l’Abbaye de Léhon pour recevoir l’exposition collective des Artistes et Créateurs de l’association.

ART’DINAN fédère et rassemble des artistes, artisans d’art, galeries et créateurs ayant des ateliers ouverts au public toute l’année à Dinan, et dans sa région. avec 75 adhérents l’an passée. Cet événement est l’occasion de découvrir la richesse de leur travail et la diversité artistique de Dinan, labellisée Ville et Métiers d’Art et des créateurs de son territoire, véritable patrimoine vivant.

Vernissage de l’exposition Samedi 04 Mai à partir de 19h.

La Nocturne du Printemps, vendredi 10 mai de 18h à 21h.

Pour plus de renseignements sur le site internet Art’Dinan et par téléphone. .

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-12

Place d’Abstatt Abbaye de Léhon/Salle Estienne de Langle

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

