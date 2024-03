Stage clown Salle Ker Ruellan Binic-Étables-sur-Mer, samedi 4 mai 2024.

Côtes-d'Armor

Découvrir et libérer son clown.

Week-end organisé par l’association Danse le vent et animé par Juliette Elissalde (Paris).

Un week-end de mises en situation qui permettent de développer un état de jeu, dans le plaisir et dans un cadre sécurisant nous nous autorisons à écouter nos émotions, nos sensations, nos sentiments, et notre imaginaire à l’instant même où ils surgissent, sans jugement et avec la protection du plus petit masque du monde, un nez rouge.

Et alors le clown advient, et nous surprend par sa liberté, son authenticité, son audace !

Ouvert aux débutants (c’est l’occasion de venir vous ouvrir au jeu du clown, dans un cadre bienveillant et sécurisant) Détails et inscriptions sur https://asso-danselevent.wixsite.com/danse. Sur inscription, 12 places. .

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-05

Salle Ker Ruellan Allée des Magnolias

Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne

