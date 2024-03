Bal des mouettes Plouézec, samedi 4 mai 2024.

Bal des mouettes Plouézec Côtes-d’Armor

Deux jours de stages de danse, repas musical, et bals folks à Plouézec bourrées, valses et mazurkas ! A vos habits de lumière et robes qui tournent !

Restauration et buvette sur place. .

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-05

Salle des fêtes Ostrea

Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne association.osela@gmail.com

