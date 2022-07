Découverte de la forêt, des plantes et des animaux au gré des rencontres Fondremand Fondremand Catégories d’évènement: Fondremand

Haute-Saône Fondremand Balade insolite & gourmande, été 2022 !

Découverte de la forêt, des plantes et des animaux au gré des rencontres

Rdv vendredi 26 août à 18h, aux Roselières à Fondremand

*Prévoir des chaussures adaptées Inscription obligatoire : Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières au 03.84.91.84.98

Tarifs : adulte : 4€ / -16 ans : 2€ / -6ans : 1€

Durée 1h à 1h30, apéritif en fin de balade

Dans la limite des places disponibles

