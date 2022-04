De L’usage des plantes – Souples et Solides Quarré-les-Tombes Quarré-les-Tombes Catégories d’évènement: Quarré-les-Tombes

Yonne

De L’usage des plantes – Souples et Solides Quarré-les-Tombes, 29 octobre 2022, Quarré-les-Tombes. De L’usage des plantes – Souples et Solides Atelier Filipendule 1 rue des lavandières Quarré-les-Tombes

2022-10-29 09:30:00 – 2022-10-30 17:00:00 Atelier Filipendule 1 rue des lavandières

Quarré-les-Tombes Yonne Quarré-les-Tombes EUR 150 150 Identification des espèces végétales utilisables en vannerie, conseils de cueillette, réalisation d’un tressage pour délimiter des planches de culture ou des massifs, création de supports esthétiques pour faire grimper des plantes ou simplement structurer l’espace du jardin. delusagedesplantes@gmail.com +33 3 86 78 04 91 Identification des espèces végétales utilisables en vannerie, conseils de cueillette, réalisation d’un tressage pour délimiter des planches de culture ou des massifs, création de supports esthétiques pour faire grimper des plantes ou simplement structurer l’espace du jardin. Atelier Filipendule 1 rue des lavandières Quarré-les-Tombes

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Quarré-les-Tombes, Yonne Autres Lieu Quarré-les-Tombes Adresse Atelier Filipendule 1 rue des lavandières Ville Quarré-les-Tombes lieuville Atelier Filipendule 1 rue des lavandières Quarré-les-Tombes Departement Yonne

Quarré-les-Tombes Quarré-les-Tombes Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quarre-les-tombes/

De L’usage des plantes – Souples et Solides Quarré-les-Tombes 2022-10-29 was last modified: by De L’usage des plantes – Souples et Solides Quarré-les-Tombes Quarré-les-Tombes 29 octobre 2022 Quarré-les-Tombes Yonne

Quarré-les-Tombes Yonne