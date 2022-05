De l’usage des plantes plastiques et inspirantes – Fusains, pinceaux, pastels Quarré-les-Tombes, 14 août 2022, Quarré-les-Tombes.

EUR 30 30 Où les plantes des sentiers et cultivées deviennent sujets et supports de notre imagination. Identification des plantes, confection de fusains avec plusieurs types de végétaux, pinceaux et pastels gras.

Animé par Anaïs Boutin (Filipendule), artisane, productrice, cueilleuse et transformatrice de plantes sauvages et cultivées dans le Morvan.

delusagedesplantes@gmail.com +33 3 86 78 04 91

