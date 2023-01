De l’usage des plantes « Encres et peintures » Quarré-les-Tombes Quarré-les-Tombes Catégories d’Évènement: Quarré-les-Tombes

Yonne

De l'usage des plantes « Encres et peintures » Quarré-les-Tombes, 5 août 2023

2023-08-05 09:30:00 – 2023-08-05 17:00:00

Yonne Où les plantes des sentiers et cultivées deviennent sujets et supports de notre imagination pour fabriquer encres, gouaches, papiers, crayons,…

4 jours, 4 thèmes :

« Impressions végétales » – Jeudi 3 août,

« Fusains, pinceaux, pastels » – Vendredi 4 août,

« Encres et peintures » – Samedi 5 août,

« Papier végétal » – Dimanche 6 août Quarré-les-Tombes

